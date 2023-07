Votat castigator in cadrul bugetarii participative de anul trecut, proiectul de modernizare a pistelor de biciclete de pe bulevardul Eroilor merge inainte. Valoarea sumelor alocate acestui proiect este de 400.000 de lei, initiativa a fost votata in cadrul programului de bugetare participativa "Timisoara decide!", proiectul a trecut printr-un proces extins de consultare cu cetatenii.La consultari au participat initiatorul proiectului si membri ai societatii civile. In urma discutiilor, au fost ... citeste toata stirea