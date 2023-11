La Timisoara a fost inaugurata duminica o placa memoriala care il cinsteste pe arhitectul Imre Makovecz, care a realizat planurile Centrului Reformat Noul Mileniu din zona Fabric.Basorelieful care poarta semnatura sculptorului Andras Vetro a fost dezvelit in curtea centrului alcatuit dintr-o biserica reformata si spatii care gazduiesc evenimente culturale.Istvan Gazda, preotul bisericii, a spus ca lucrarea monumentala este o minune in sine si a fost finalizata in proportie de 90%. A amintit ... citeste toata stirea