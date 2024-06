Plan Rosu de Interventie dupa un accident intre o masina si un microbuz scolar. 11 copii de 8 ani, din Hunedoarea si 4 adulti, implicati. Doua fetite, la spital

Autoritatile au activat, miercuri seara, Planul Rosu de Interventie in judetul Sibiu, dupa un accident pe DN 1, intre o masina si un microbuz scolar. In accident sunt implicati 11 copii de 8 ani din judetul Hunedoara si 4 adulti, scrie news.ro."ISU Sibiu intervine de urgenta pe DN1 in zona Saliste la un accident rutier in care sunt implicate un autoturism si un microbuz scolar. La fata locului intervin patru echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospeciala stingere, una de transport ... citește toată știrea