Planetariul UVT, locul unde puteti descifra tainele universului

Planetariul Facultatii de fizica a Universitatii de Vest din Timisoara are noi functionalitati, care au fost prezentate oficial. Acesta este primul planetariu din Romania, instalat la universitatea timisoreana datorita profesorului si rectorului Ioan Curea. Produs de firma Zeiss, planetariul a fost instalat la Universitatea de Vest din Timisoara in 1964.Planetariul UVT al Facultatii de fizica a trecut recent printr-o etapa de modernizare si dotare cu echipamente de generatie noua. In 2023, ... citește toată știrea