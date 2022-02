Plangere prealabila impotriva dispozitiei de primar de alcatuire a comisiilor concursului de la Politia Locala Timisoara. Noi detalii despre procesul privind anularea organigramei lui Fritz

Joi, 10 februarie, presedintele sindicatului din Primaria Timisoara, Tiberiu Negrei, a depus plangerea prealabila impotriva dispozitie de primar de alcatuire a comisiilor concursului pentru desemnarea unui nou director la Politia Locala Timisoara. Sindicalistii se plang de refuzul primarului Dominic Fritz de a numi cei doi politisti locali propusi de organizatie in comisii.De asemenea, au aparut si noi detalii in privinta procesului pe fond in care acelasi sindicat cere anularea organigramei ... citeste toata stirea