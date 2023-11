CODRU in parteneriat cu ADID Timis si Primaria Comunei Otelec au organizat evenimentul de plantare de copaci in localitatea Iohanisfeld, zona care a suferit pagube enorme in anul 2005, ca urmare a inundatiilor.La eveniment a participat si deputatul PNL de Timis Cosmin Sandru, care a si relatat actiunea pe pagina sa de socializare: "O actiune desavarsita in folosul naturii si al constientizarii impactului asupra calitatii vietii tuturor!Plantatul s-a desfasurat intr-o atmosfera de distractie, ... citeste toata stirea