Planuieste cel mai important eveniment din viata ta la Iulius Congress Hall

Organizarea unei nunti este o experienta unica ce te umple de emotie si bucurie. La Iulius Congress Hall am pregatit verighetele pentru marele eveniment, dar am amenajat si salile pentru ca ziua voastra speciala sa fie exact cum ati visat. "Momentele unice merita un loc unic", iar acela este Iulius Congress Hall.Daca tu si jumatatea ta decideti sa celebrati marele eveniment in una dintre cele trei sali rafinate de la Iulius Congress Hall, veti beneficia de o nunta intr-un decor elegant si ... citeste toata stirea