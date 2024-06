Planul rosu a fost activat. Accident grav, in Hunedoara. Doua elicoptere SMURD au ajuns la locul tragediei. Un copil se afla in stare grava

Un accident rutier intre doua autoturisme s-a produs, sambata, in zona localitatii Soimus, fiind implicate opt persoane.Un accident cu 8 victime a avut loc sambata dupa-amiaza, in judetul Hunedoara. A fost activat planul rosu de interventie. Doua elicoptere SMURD au ajuns la locul tragediei. Un copil se afla in stare grava.Potrivit IGSU, a fost activat Planul ... citește toată știrea