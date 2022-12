Planul rosu activat! Un autocar cu 33 de oameni s-a rasturnat intr-un sant

Planul rosu de interventie a fost activat sambata seara, in judetul Arad, in urma unui accident rutier in care a fost implicat un autocar care transporta 33 de persoane. Accidentul a avut loc la iesire din localitatea Buteni. Toate cele 33 de persoane s-au evacuat din autocar, nu sunt persoane incarcerate. Din primele informatii exista 5 victime, care necesita ingrijiri medicale. Autocarul este inmatriculat in judetul Timis si efectua un transport turistic. Testarea cu aparatul alcooltest a ... citeste toata stirea