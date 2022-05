Pleaca definitiv din PSD! Consilierul social democrat Gerlinde Opris va lucra pentru administratia Buciu

Dupa plecarea consilierului local Nicu Badina la Consiliul Judetean, o alta figura cunoscuta a partidului va parasi PSD Lugoj, dupa 10 ani de mandat in Consiliul Local si 18 ani de membru al social democratilor.Este vorba despre Gerlinde Opris, care va fi angajata in administratia locala, la DASC. Profesorul Calin Dobra, presedintele PSD Lugoj, ne-a vorbit despre reorganizarile care au loc in partid la ora actuala."Am primit actele necesare si credem ca in sedinta de Consiliu de vineri, 20 ... citeste toata stirea