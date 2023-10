Cea de-a saptea etapa a Seriei a III, din Liga a V-a si consumat runda cu peste 60 de goluri.CSO Faget ramane lider de clasament cu 17 puncte, dupa ce s-a impus in fata celor AS Berini cu 3-1, dupa ce au intors scorul dupa pauza prin Dorian Predescu (min. 65), Mihai Pop (min. 89) si Mihai Radac (min. 90+3). Pe locul secund se afla CSC Boldur, cu acelasi punctaj, despartite doar la golaveraj, in timp ce ocupanta locului trei este AS Recas, cu 15 puncte.Rezultatele au fost: AS Recas - CS ... citeste toata stirea