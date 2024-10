PneumoClinics TM2024, la Timisoara. Bolile pulmonare - o problema de sanatate majora

"Trasaturile pulmonare tratabile - abordare de tip comprehensiv in managementul personalizat al bolilor respiratorii" este titlul celei de-a doua editii a Scolii PneumoClinics TM 2024, care are loc in aceste zile la Timisoara. Printre temele ce vor fi abordate se numara fibroza si hipertensiunea pulmonara, afectarea pulmonara in bolile reumatice, rolul vaccinarii antipneumococice la adultii cu afectiuni respiratorii cronice, cancerul de plaman, astm, riscul cardiopulmonar in BPOC sau fibroza ... citește toată știrea