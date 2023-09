Premierul Marcel Ciolacu joaca cu demisia pe masa. Isi asuma raspunderea. In numele sau si al Guvernului. Pentru legea austeritatii. Cu care multi dintre penelisti sunt in dezacord. Dar totusi, sub presiunea lui Ciuca, au aprobat. Si, dupa, unii liberali s-au oparit. Si transmit avertismente de tot rasul.Degringolada PNL nu mai poate fi oprita. Ea a inceput de mult. Procesul de prabusire in sondaje s-a consolidat. El nu este nicidecum conjunctural. "Guvernele lui" au facut praf "partidul lui". ... citeste toata stirea