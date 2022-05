PNL sarbatoreste 147 de ani de la infiintare

Marti, 24 mai, Partidul National Liberal implineste 147 de ani de la infiintare. In Timis, liberalii se vor aduna la ora 11.30 la statuia lui I. C. Bratianu din Timisoara, pentru a sarbatori momentul. Sunt asteptati la eveniment presedintele PNL Timis, Alin Nica, si alti lideri locali. Pana atunci, liberalii au transmis un mesaj pe retelele de socializare. Printre altele, acestia se lauda cu Independenta, proclamarea ca Regat si Marea Unire, iar pentru viitor isi pun speranta in continuarea ... citeste toata stirea