PNL Timis, reactie la amenintarea primarului Fritz ca ii retrage atributiile viceprimarului liberal: "Cosmin Tabara este reperul de normalitate intr-o institutie impinsa in haos"

PNL Timis a reactionat, marti, dupa ce primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a amenintat ca ii va retrage atributiile viceprimarului liberal Cosmin Tabara, daca acesta nu voteaza proiectele administratiei USR, in Consiliul Local. PNL Timis transmite ca il sustine in continuare pe Cosmin Tabara pe postul de viceprimar pentru ca aceste este "reperul de normalitate intr-o institutie impinsa in haos".PNL Timis arata, marti seara, intr-un comunicat de presa, ca viceprimarul Cosmin ... citeste toata stirea