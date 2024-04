PNL Timis si-a desemnat candidatii pentru primarii

Comitetul Director Judetean al PNL Timis s-a reunit in aceasta dupa-amiaza la sediu pentru a stabili candidaturile pentru un numar de 60 localitati din judetul Timis la alegerile locale din 9 iunie.De asemenea, a avut loc sedinta BPJ interimar PNL Timis la care au fost luate urmatoarele decizii:A fost numit un nou presedinte interimar al organizatiei PNL Timisoara - europarlamentarul Cristian Busoi, in urma demisiei lui Cosmin Tabara, BPL PNL Timisoara ales in 2021 fiind completat cu noi ... citește toată știrea