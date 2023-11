In urma dezvaluirilor jurnalistice aparute recent in spatiul public, PNL Timis solicita premierului Ciolacu retragerea sprijinului pentru deputatul Alfred Simonis, presedintele interimar al Camerei Deputatilor. Totodata, PNL Timis atrage public atentia asupra suspiciunilor de frauda si coruptie care planeaza asupra activitatii deputatului PSD, cu incredere ca institutiile abilitate se vor autosesiza in vederea derularii de controale."Pana in prezent, deputatul Alfred Simonis a adoptat tactica ... citeste toata stirea