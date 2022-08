Pod nou peste Timis care sa reziste un secol. Consiliul Judetean a lansat licitatia pentru documentatie si proiect tehnic

TIMIS. Consiliul Judetean Timis vrea sa construiasca un nou pod peste Timis in apropiere de Parta, intrucat cel actual este subred.Consiliul Judetean a lansat miercuri o licitatie in Sistemul Electronic de Achiziti Publice pentru a gasi firma care sa intocmeasca Studiul de Fezabilitate si Proiectul Tehnic.Viitorul pod va asigura legatura rutiera cu Peciu Nou, Sag si Timisoara, la nord, iar la sud cu Petroman si Ciacova. Amplasamentul noului pod va fi stabilit in functie de avizul celor de la ... citeste toata stirea