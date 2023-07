Vechiul podul pietonal peste Bega, care face legatura intre strazile Ady Endre si Andrei Muresanu, a fost uitat de toate administratiile. Nici in mandatele primarului Nicolae Robu, nici in cea condusa de Dominic Fritz nu s-au facut restaurari importante. A existat si un proiect initiat de fostul viceprimar Traian Stoia, in urma cu aproape un deceniu, pentru transformarea podului intr-o terasa futurista. Nu s-a ales nimic din el.Activistul civici Corneliu Vaida, care in urma cu cativa ani ... citeste toata stirea