Profesorul Dorin Murariu, colaborator al saptamanalului "Redesteptarea", cunoscut prin cartile sale de critica literara, lanseaza la Lugoj o noua carte. Este vorba despre "Podul de fier", un volum de proza scurta, aparut in acest an la editura Eikon.Ilustratia copertei apartine artistului plastic Constantin Raducan.Evenimentul are loc la Casa Bredicenilor, in ziua de joi, 9 noiembrie, de la ora 17.30. Vor participa scriitorul Cristian Ghinea si artistul plastic Constantin Raducan, iar ... citeste toata stirea