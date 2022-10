Podul din Tapia aproape s-a daramat! Circulatia in zona a fost oprita

Podul de la Tapia, realizat din caramida de foarte buna calitate, legata cu un mortar ce are in componenta var nestins, si in care au aparut fisuri si nu mai prezinta siguranta, iar din aceasta cauza, vicepresedintele Consiliului Judetean Timis, Cristian Mos, anunta ca circulatia va fi inchisa."Trebuie sa inchidem accesul pentru traficul auto pe podul de la Tapia pentru a evita o tragedie. Va asigur ca nu a fost o decizie pe care am luat-o din birou. Dupa ce am purtat discutii cu ... citeste toata stirea