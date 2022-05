Politia cauta doi adolescenti care au plecat impreuna de la un centru de primire in regim de urgenta din Resita si nu s-au mai intors

Politistii au format echipe si au pornit in cautarea a doi adolescenti, de 13 si 17 ani, care au plecat impreuna dintr-un centru de primire in regim de urgenta din Resita si nu au mai revenit. Cei doi sunt cautati in parcuri, gari, autogari si statii de autobuz din Resita si Caransebes.IPJ Caras-Severin anunta ca politistii fac cautari pentru depistarea a doi minori, de 13 si 17 ani, care au plecat dintr-un centru de primire in regim de urgenta din Resita si nu au mai revenit."Astazi, 24 ... citeste toata stirea