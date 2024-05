Politia de Frontiera deschide vama pe Bega si pentru ambarcatiuni

La cererea Consiliului Judetean Timis, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Romane a aprobat trecerea granitei catre Republica Serbia, atat pe pista de biciclete, cat si pe apa pentru traficul cu ambarcatiuni. Granita va fi deschisa o data pe luna, incepand cu acest sfarsit de saptamana pana in octombrie 2024.Consiliul Judetean Timis a solicitat Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara deschiderea unui punct de frontiera in fiecare ultim weekend al lunii, in ... citește toată știrea