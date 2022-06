Politistii din cadrul Biroului Rutier Lugoj, Biroului de Ordine Publica si cei ai sectiilor rurale 5, 6 si 7 au efectuat, in weekend, o noua actiune in municipiul Lugoj si in zona adiacenta, avand drept scop cresterea gradului de disciplina rutiera, precum si asigurarea unui climat de ordine si siguranta corespunzatoare in trafic. In doar cateva ore au fost legitimate 308 persoane si controlate 292 de ... citeste toata stirea