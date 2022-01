Politia in alerta. Femeie disparuta in Timis. Daca o vezi, suna la 112

TIMIS. O femeie este de negasit dupa ce a plecat de la locuinta sa din Lugoj si nu a mai revenit.Femeia are 48 de ani si in data de 9 ianuarie a plecat de la domiciliul sau, de pe Aleea Brazilor (Lugoj) si nu a mai revenit acasa.Aceasta se numeste HENCI LIDIA-MARCELA. Are inaltime 1.65 m, 70 de kg., statura robusta, par vopsit roscat, tuns scurt la nivelul urechilor, ochi verzi.La data disparitiei purta trening si geaca, ambele de culoare neagra, iar ... citeste toata stirea