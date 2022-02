Politia in alerta. Femeie disparuta la Timisoara. Daca ai vazut-o, suna la 112

TIMISOARA. Familie disperata la Timisoara, dupa ce o femeie a plecat de acasa si nu se mai stie nimic de ea.Florica Caldararu are 74 de ani si a plecat sambata dimineata de la locuinta de pe strada Martir Constantin Girjoaba, iar pana in prezent nu a mai revenit.Femeia are 1,60 m inaltime si par vopsit roscat.In momentul disparitiei purta o geaca de fas visinie, fusta neagra, iar in picioare avea ghete de culoare neagra.Cei care au informatii despre femeie sunt rugati sa sune imediat la 112 ... citeste toata stirea