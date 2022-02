Politia in alerta. Tanara disparuta in Timis. Daca ai vazut-o, suna la 112

TIMISOARA. Familie disperata la in Timis, dupa ce o fata de 17 ani a plecat de acasa si nu se mai stie nimic de ea de doua zile.Nicolaeta Cristina Stan a plecat de la domiciliul sau din localitatea Varias, iar pana in prezent nu a mai revenit.Semnalmente: inaltime aproximativ 1.65 m, 63 kg, ochi caprui, par saten lung.Imbracaminte: nu se cunosc prea multe detalii, e posibil sa poarte o geaca alba de fas, iar in picioare ghete rosii. ... citeste toata stirea