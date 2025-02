Politia locala si camerele de luat vederi pe urmele vandalilor din Lugoj

Tot mai desele acte de vandalism, dar si aparitia gropilor de gunoi clandestine obliga administratia lugojeana sa ia masuriDimineata zilei de sambata, in prima zi de februarie a acestui an, Parcul George Enescu i-a intampinat pe cei care aveau trecere pe acolo cu privelistea jalnica a vandalizarii mobilierului urban.Cosurile de gunoi cu care zona s-a dotat relativ recent, foarte grele si stabile, au fost rasturnate in preajma turnului de la intrarea in parc.Nu numai ca au fost scoase din ... citește toată știrea