Politia Locala va fi dotata cu trei automobile noi

Politia Locala Lugoj va fi dotata cu trei automobile noi. Pentru acestea, in bugetul pe anul 2022 a fost cuprinsa suma de 400.000 de lei.De asemenea, s-au mai alocat, tot din fonduri publice, 500.000 de lei, pentru sistemul integrat de dispecerat, pentru alarme si camere video."Cele trei autoturisme sunt in procedura de achizitie. Inca nu stim ce automobile vor fi, dar ne-am dori niste vehicule hibride. La ora actuala, Politia locala are in dotare trei autospeciale achizitionate in anul 2013, ... citeste toata stirea