Politicieni romani si americani discuta in aceste zile pe marginea sanctiunilor impotriva Rusiei si dezvoltarea sistemului nuclear in tara noastra

O delegatie a tarii noastre formata din mai multi politicieni se afla in aceste zile intr-o vizita de lucru in Statele Unite, unde discuta cu omologii americani mai multe subiecte actuale pe teme administrative si economice."Am avut o discutie buna cu Kevin McCarthy, liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, despre cresterea bugetului Romaniei pentru aparare la 2,5% din PIB, despre nevoia imediata de sanctiuni mult mai dure impotriva Rusiei si despre stadiul proiectelor care, in ... citeste toata stirea