Politist de la Penitenciarul Arad, gasit impuscat in magazia de armament a unitatii

Un politist de penitenciar de la Penitenciarul Arad a fost gasit impuscat, sambata, in magazia de armament a unitatii. Echipajul SMURD sosit la fata locului a constatat decesul. Politistii si procurorii fac ancheta in acest caz.Penitenciarul Arad a transmis, printr-un comunicat de presa, ca sambata, in jurul orei 12.00, un politist de penitenciare care avea atributii de manipulare si distribuire a armamentului, aflat in serviciu, angajat al penitenciarului, a fost gasit impuscat, in magazia ... citeste toata stirea