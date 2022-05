Politist din Giroc retinut pentru trafic de influenta. Ar fi primit bani chiar in sediul postului de politie

Agentul de politie de la Giroc a fost retinut pentru 24 de ore, marti, pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta. Procurorii povestesc ca, in august 2021, omul legii ar fi cerut 13.000 de euro de la o persoana, martor in cauza.Banii ar fi trebuit sa ajunga prin intermediul a doi parlamentari la un judecator din Bucuresti. Magistratul ar fi trebuit, in schimbul sumei, sa pronunte o hotarare favorabila in cazul unui proces civil pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra ... citeste toata stirea