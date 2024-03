Politist din Timisoara, agresat si amenintat de un barbat, chiar si in autospeciala si in sediul Politiei

Un barbat este acuzat de doua fapte de ultraj, dupa ce a lovit si a amenintat un politist care a fost chemat sa aplaneze un conflict in Timisoara. Agresorul a continuat scandalul in autospeciala si in sediul Politiei, unde a fost dus la audieri."In data de 24.03.2024, in jurul orei 22:40, inculpatul l-a lovit pe agentul de politie din cadrul Politiei Municipiului Timisoara, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, iar ulterior, l-a amenintat cu acte de violenta. Agentul de politie s-a ... citește toată știrea