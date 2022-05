Politist dintr-o localitate de langa Timisoara, retinut de DNA pentru trafic de influenta in forma continuata

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Timisoara au dispus efectuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu 10 mai 2022, a suspectului Aurelian Gird, agent de politie in cadrul Politiei Giroc (judetul Timis), pentru fapte de coruptie. Procurorii arata ca in perioada anterioara datei de 9 august 2021, suspectul Aurelian Gird, in calitatea de politist la sectia Giroc (comuna de langa Timisoara), ar fi pretins de la o persoana (martor in ... citeste toata stirea