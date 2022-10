Politist, erou. A carat pe umeri o fata de 9 ani, gasita desculta pe un camp, dupa ce a plecat de acasa

O fata de 9 ani care a plecat de acasa si care nu s-a mai intors, fiind ulterior declarata disparuta, a fost gasita de un politist din cadrul Formatiunii Investigatii Criminale Simeria pe un camp, la aproximativ 300 de metri de domiciliu. Copila era desculta si nu prezenta urme de violenta. Politistul care a gasit-o a dus-o pe umeri, pana acasa. Cazul a intrat in atentia DGASPC Hunedoara.Fata a plecat de acasa in cursul zilei de luni."In data de 17 octombrie 2022, in jurul orei 19:05, ... citeste toata stirea