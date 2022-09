Politist local din Dumbravita retinut pentru ca falsifica amenzi

Barbatul, un politist local foarte activ in mediul online din Dumbravita, este cercetat penal pentru abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals. Ancheta in cazul lui este desfasurata de politistii de la Serviciul de investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara."Miercuri, 28 septembrie 2022, IPJ Timis, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, a efectuat o perchezitie la sediul Politiei Locale Dumbravita, perchezitie ... citeste toata stirea