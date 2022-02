Politist ranit in urma unui accident de circulatie, in zona localitatii Otvesti

Un politist in varsta de 30 de ani a ajuns la spital dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un sofer care a intrat pe contrasens. Omul legii era in drum spre serviciu.Accidentul s-a produs miercuri dimineata in jurul orei 7 pe DN592A, in zona localitatii Otvesti. Soferul vinovat, un barbat de 57 de ani circula dinspre Sacosu Turcesc, iar la un moment dat, intr-o curba, a intrat pe contrasens.Masina sa s-a ciocnit de o alta, condusa regulamentar din sens opus de un tanar de 30 de ... citeste toata stirea