Politistii au impanzit strazile in Timisoara si Giroc. Razie de amploare, soferi drogati si bauti, prinsi in trafic

TIMIS. Razie de 10 ore in Timisoara si Giroc, in acest sfarsit de saptamana, cand politistii de la Rutiera au facut verificari 'la sange' in trafic. In paralel, pe sosele din judet au fost facute o serie de controale.Un sofer de 26 de ani, tras pe dreapta la Grabat, a fost verificat cu drugtestul, iar aparatul a aratat ca omul consumase canabis.Un alt conducato auto, de 25 de ani, verificat pe drumul care leaga Gataia de Jamu Mare, s-a dovedit baut la volan. Avea 0,73 mg/l alcool pur in aerul ... citeste toata stirea