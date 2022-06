Politistii au prins in flagrant doi hoti care furau dintr-o masina parcata. Talharii au fost arestati preventiv

Miercuri, 29 iunie, in jurul orei 19.15, politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara au surprins in flagrant doi hoti care au furat doua posete dintr-o masina parcata pe strada Gheorghe Adam. Acum, oamenii legii efectueaza cercetari fata de doi barbati, in varsta de 31 si 36 de ani, care au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Caras-Severin."In fapt, la data de 29 iunie 2022, in jurul orei 19:15, politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara au surprins in flagrant ... citeste toata stirea