Politistii au prins trei tineri, banuiti ca au spart o casa, la Lugoj

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Lugoj au retinut trei tineri, in varsta de 22, 23 si 34 de ani, banuiti de furt calificat. "In fapt, la data de 27.08.2022, politistii lugojeni au fost sesizati cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns intr-o locuinta, situata pe strada Closca din municipiul Lugoj, de unde ar fi sustras 4.500 de lei, 14.000 de euro si 800 de dolari. In urma investigatiilor efectuate, in data de 20.09.2022, politistii Biroului de Investigatii ... citeste toata stirea