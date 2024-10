Politistii au prins un hot, la Jimbolia

La data de 29.10.2024, politistii orasului Jimbolia au retinut un barbat in varsta de 31 de ani banuit de comiterea infractiunii de "furt calificat".In fapt, la data de 29.10.2024, in jurul orelor 17:00, politistii orasului Jimbolia au fost sesizati prin apel 112 de o femeie in varsta de 60 de ani despre faptul ca o persoana necunoscuta a patruns in locuinta acesteia si au sustras suma de 190 de lei si bijuterii in valoare de 7.000 de lei.Politistii s-au deplasat la fata locului constatand ... citește toată știrea