Politistii de frontiera au descoperit, la Nadlac, 39 de cetateni straini care incercau sa iasa ilegal din tara

Politistii de frontiera de la Nadlac au descoperit 39 de cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara, ei fiind ascunsi in doua autoutilitare si intentionau sa ajunga in vestul Europei.Politia de Frontiera a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat, vineri, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, aflat la volanul unei autoutilitare inmatriculata in Romania. ... citeste toata stirea