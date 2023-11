Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, la intrare in tara, intr-un automarfar condus de un cetatean roman, 1.120 de baxuri de tigari in valoare de 7.280.000 de lei. Conform actelor, camionul transporta hartie pe ruta Germania-Republica Moldova."In acest sfarsit de saptamana, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetatean roman, in varsta ... citeste toata stirea