Politistii din Timisoara au tras, miercuri, un foc de arma in plan vertical pentru prinderea unui sofer care a demarat in momentul in care agentii il cautau in bazele de date. Soferul s-a refugiat intr-o curte, fiind in continuare cautat."La data de 16 august a.c., politistii Sectiei 1 Timisoara au oprit pe bulevardul Take Ionescu, din Timisoara, un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 35 de ani. In timp ce politistii procedau la verificarea conducatorului auto in bazele de date, ... citeste toata stirea