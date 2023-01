Politistii l-au oprit la timp! Un tanar de 22 de ani, drogat cu cocaina metamfetamina si canabis, depistat in trafic

Politistii l-au oprit la timp pe tanarul drogat cu trei substante psihoactive. Tanarul de 22 de ani a fost oprit in trafic in municipiul Arad pentru un control de rutina. La testarea cu aparatul DrugTest agentii au constat ca soferul era sub influenta drogurilor. Nu mai putin de trei substante interzise luase tanarul inainte de a se urca la volan, informeaza Agerpres. Soferul este acum cercetat penal penal dupa ce a fost prins conducand o masina in timp ce se afla sub influenta a trei droguri, ... citeste toata stirea