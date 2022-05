Politistii locali au reluat patrularea pe Bega cu salupa. Prima interventie: o hidrobicicleta in deriva, langa Uzina de Apa

Incepand din weekendul 13 - 15 mai, Politia locala Timisoara a reluat patrularea pe Bega cu salupa. Si chiar in acest final de saptamana a fost nevoie si de o interventie a acestora. In zona turbinelor Uzinei de Apa a fost observata o hidrobicicleta care plutea in deriva, punand in pericol siguranta circulatiei pe Bega. Aceasta ar fi fost desfacuta in noaptea de sambata spre duminica si ulterior abandonata de persoane necunoscute."In urma verificarilor s-a stabilit ca aceasta apartine unei ... citeste toata stirea