Politistii locali din Timisoara au dat inca trei amenzi pentru muzica data prea tare noaptea. Peste 130 de la inceputul anului

In ultimul sfarsit de saptamana, 8 - 10 iulie, politistii locali din Timisoara au mai amendat trei persoane care au dat muzica prea tare in cursul noptii. Vorbim despre reprezentantul unui local de pe Gh. Lazar care a organizat o petrecere privata, despre un barbat care a dat muzica prea tare intr-un restaurant si un altul care a facut acelasi lucru in locuinta sa de pe strada Matasarilor. In total, de la inceputul anului au fost constatate 133 de astfel de situatii."Reprezentantul societatii ... citeste toata stirea