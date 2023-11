Politistii locali din cadrul Directiei Generale a Politiei Locale Timisoara au tinut astazi, la ora 12.00, un moment de reculegere in memoria politistului local din cadrul Politiei Locale Pitesti, care a decedat ca urmare a agresiunii unui tanar, incidentul avand loc la inceputul lunii noiembrie."Din pacate, colegul nostru de la Pitesti care a intrat in coma, a pierdut lupta cu viata, trecand in ... citeste toata stirea