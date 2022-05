Miercuri, 4 mai, politistii locali din Timisoara le-au prezentat unor prescolari ai Gradinitei Giraffe echipamentele din dotare si le-au spus cu ce se ocupa mai exact, in cadrul "Saptamanii meseriilor"."Micutii au fost foarte incantati de acest lucru si si-au exprimat dorinta de a-i mai primi in randurile lor pe oamenii in uniforma. Politia Locala ... citeste toata stirea