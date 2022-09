Politistii locali l-au sanctionat pentru ca a tulburat linistea publica folosind o portavoce instalata pe masina

Politistii locali aflati in patrulare au depistat, zilele trecute, un barbat care, aflat la volanul unui microbuz inmatriculat in judetul Arges, tulbura linistea publica prin strigate, folosind o portavoce. Barbatul in varsta de 42 de ani, cu domiciliul in Cazanesti - Ialomita, a fost suprins pe strada Geneva. Insotit de un alt barbat, acesta se deplasa cu autovehiculul prin oras, strigand la portavoce ca vrea sa cumpere materiale feroase si neferoase, fara a avea vreo autorizatue in acest sens. ... citeste toata stirea